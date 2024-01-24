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20:55, 24 января 2024 года

Андрей Клычков рассказал о последствиях падения беспилотников в Орле

Над городом сбили два БПЛА.


Рано утром 24 января Орловщина подверглась очередной атаке беспилотников. Два из них проникли на территорию областного центра.

Во время сегодняшнего прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков сообщил, что выезжал на место ЧП. По словам главы региона, один БПЛА взорвался в воздухе, второй - зацепился за дерево. В многоквартирных домах были выбиты стекла, загорелся один балкон. Повреждения также получили и автомобили, припаркованные рядом с многоэтажками.

- Это очередное подтверждение важности уже принятых мер безопасности. Мы должны помнить, что граница СВО проходит и через Орловщину. Нам нужно быть готовыми к любому сценарию развития событий, быть бдительными, - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что после возвращения с мест происшествий обсудил с силовым блоком вопросы обеспечения жителей укрытиями, функционирования сигнала тревоги, создания дополнительных каналов информирования о ЧС.

- Мы выделили на эти цели допфинансирование. В случае ракетной угрозы будет включаться сирена, и если вы ее услышите, необходимо обеспечить собственную безопасность. Повторюсь, мы должны быть ответственными и бдительными, - напомнил Андрей Клычков.

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Сергей Мерцалов
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