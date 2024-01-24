Андрей Клычков рассказал о последствиях падения беспилотников в Орле
Над городом сбили два БПЛА.
Рано утром 24 января Орловщина подверглась очередной атаке беспилотников. Два из них проникли на территорию областного центра.
Во время сегодняшнего прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков сообщил, что выезжал на место ЧП. По словам главы региона, один БПЛА взорвался в воздухе, второй - зацепился за дерево. В многоквартирных домах были выбиты стекла, загорелся один балкон. Повреждения также получили и автомобили, припаркованные рядом с многоэтажками.
- Это очередное подтверждение важности уже принятых мер безопасности. Мы должны помнить, что граница СВО проходит и через Орловщину. Нам нужно быть готовыми к любому сценарию развития событий, быть бдительными, - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что после возвращения с мест происшествий обсудил с силовым блоком вопросы обеспечения жителей укрытиями, функционирования сигнала тревоги, создания дополнительных каналов информирования о ЧС.
- Мы выделили на эти цели допфинансирование. В случае ракетной угрозы будет включаться сирена, и если вы ее услышите, необходимо обеспечить собственную безопасность. Повторюсь, мы должны быть ответственными и бдительными, - напомнил Андрей Клычков.