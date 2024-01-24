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8:41, 24 января 2024 года В Орле выбило стекла в нескольких многоэтажках после уничтожения беспилотников Организована комиссия по ЧС, на месте работают оперативные службы.



Фото: архив "Вестей"

Над Орловской областью было уничтожено несколько украинских беспилотников. Из жителей никто не пострадал, по предварительной информации, но в нескольких многоэтажках Орла выбило стекла.



Как сообщил мэр Юрий Парахин, ущерб нанесен домам в Железнодорожном и Северном районах города. В администрации создана комиссия по ЧС.



- На месте работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков. Полный объем повреждений выясняется вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займется восстановлением повреждений МКД, - отметил Юрий Парахин.



Жильцам пока что предложили разместиться в ПВР.











Ольга СУПОНЕВА



