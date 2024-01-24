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10:07, 24 января 2024 года

Стало известно, сколько беспилотников атаковали Орловщину 24 января

Данные опубликовало Минобороны.

Фото: из архива

Министерство обороны Российской Федерации в телеграм-канале сообщило, что Орловскую область утром 24 января атаковали четыре беспилотных летательных аппарата.

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области, - сказано в сообщении.

Напомним, беспилотники ВСУ атаковали областную столицу утром 24 января. В итоге в нескольких многоэтажках выбило стекла, организована специальная комиссия по ЧС. Позже появилось видео с места ЧП, а очевидцы рассказали корреспондету "Вести-Орел" Всеволоду Трифонову, от чего проснулись утром.

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Сергей Силаев
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