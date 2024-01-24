Стало известно, сколько беспилотников атаковали Орловщину 24 января
Данные опубликовало Минобороны.
Фото: из архива
Министерство обороны Российской Федерации в телеграм-канале сообщило, что Орловскую область утром 24 января атаковали четыре беспилотных летательных аппарата.
– Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области, - сказано в сообщении.
Напомним, беспилотники ВСУ атаковалиобластную столицу утром 24 января. В итоге в нескольких многоэтажках выбилостекла, организована специальная комиссия по ЧС. Позже появилосьвидео с места ЧП, а очевидцы рассказаликорреспондету "Вести-Орел" Всеволоду Трифонову, от чего проснулись утром.
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