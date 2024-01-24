Очевидцы падения беспилотников в Орле рассказали, что слышали утром 24 января

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9:47, 24 января 2024 года
Очевидцы падения беспилотников в Орле рассказали, что слышали утром 24 январяОрловцы проснулись от громкого звука.
Корреспондент "Вести-Орел" Всеволод Трифонов расспросил орловцев, которые услышали громкие звуки утром 24 января, о том, что произошло.
Напомним, 24 января в небе над Орлом обезвредили несколько беспилотников. Пострадали и стекла многоквартирных домов. Позже появилось видео с места ЧП.
– Ну где-то без 15 шесть был слышен взрыв. В машинах сработали сигнализации. Оказалось, что произошел взрыв, выбило стекла, - рассказал орловец.
– Взорвалось что-то. Я от этого проснулась. Я думала, что-то с подстанцией, посмотрела по окнам. Бахнуло сильно, было время без десяти шесть, - поделилась женщина.
– Я услышала взрыв и подошла к окну в течение 15 секунд. Дерево перед моим окном обоженное, машины были посыпаны какими-то осколками, - вспомнила орловчанка.
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Сергей Силаев
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