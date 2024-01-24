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8:20, 24 января 2024 года Губернатор Орловской области Клычков: обезврежены очередные беспилотники По предварительной информации, пострадавших нет.





В небе над Орловской области ночью 24 января было обезврежено несколько украинских беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал, однако в нескольких многоэтажках выбило стекла.



- Звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты. К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий, - сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА



