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9:30, 18 января 2024 года Орловский священник рассказал, обязательно ли окунаться в прорубь на Крещение И можно ли убираться дома в праздник.





19 января (6 января по старому стилю) православные орловцы отмечают Крещение Господне. Этот праздник, как и Пасха, считается самым древним в христианской культуре. Об истории праздника, традициях, о том, как использовать святую воду, обязательно ли окунаться в прорубь, и как православным правильно отмечать Крещение в интервью корреспонденту сайта "Вести-Орел" рассказал иерей, руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии Алексей Лаушкин.



- 19 января верующие отмечают Крещение Господне. Расскажите про смысл праздника и про историю. Почему иначе праздник называется Богоявление?



- Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа стали отмечать достаточно рано, не позднее третьего века. Первоначально этот день назывался Богоявлением. Как пишет апостол Павел: "Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе" (1 Тим. 3:16). Центральном смыслом было само пришествие во плоти Бога Слова. С Крещением связано начало общественного служения Иисуса Христа, его выход на проповедь, который состоялся сразу после этого события. Также в момент Крещения Спасителя миру явилась Пресвятая Троица: Бог Сын крестился в реке Иордан, Бог Отец говорил с неба, Бог Святой Дух сходил в виде голубя.



И также в этот день совершенно неожиданный смысл закладывался - вспоминалось первое чудо Иисуса Христа, когда Спаситель на браке претворил воду в вино. Сотворив это чудо, Господь впервые явил Свою Божественную природу. Все эти смыслы наполняли собой праздник Богоявления.



- Как в Православной Церкви принято праздновать Крещение сейчас и как это делали раньше?



- В сам день праздника православные христиане приходят в храм на Божественную литургию и причащаются. Также и первые христиане причащались в воскресные дни и в дни больших церковных праздников.В этот день в храмах происходит великое освящение воды, чин которого появился достаточно рано. Как это произошло: сначала христиане, вспоминая Крещение Господне, стали верить, что в этот день особым образом освящается вода, и в ночь перед праздником набирали воду. Чуть позже появились особые молитвы на освящение воды. Специальный чин великого освящения воды сейчас совершается в православных храмах в канун Дня Крещения и в сам праздник.



Неправильно считать, что в этот день можно набрать воду из-под крана и она уже будет святой. Действительно, так поступали христиане во времена гонений, в том числе новомученики и исповедники Церкви Русской XX века, когда прочесть длинные молитвы на освящения воды оказывалось невозможным. Тогда Бог освящал всю воду для мучеников и исповедников. Сейчас же, когда храмы открыты и чин великого освящения воды совершается повсюду, ничто не мешает прийти в церковь и набрать там святую воду.



- Правда ли то, что окунание в проруби необязательно, поскольку это безопасно только для здоровых людей? Лишено ли это действие духовного смысла?



- Окунание в проруби в праздник Крещения Господня - это народная традиция, которая не имеет отношения к духовной жизни человека. То есть окунание в проруби вовсе не обязательно. Более того, такие купания могут нанести самый настоящий вред здоровью для неподготовленных людей. В то же время для многих семей окунаться в прорубь стало традицией и ничего в этом плохого нет. Однако, если и окунаться в прорубь, то делать это нужно в специально оборудованных для этого местах, чтобы исключить несчастные случаи, которые часто происходят при таких купаниях.



Частым заблуждением является то, что в крещенских купаниях смываются грехи. Грехи прощаются только в таинстве Крещения и в таинстве Покаяния. Самое главное в праздник Крещения Господня посетить богослужения и причаститься.



- Почему на Крещение люди набирают святую воду? Сколько нужно набирать воды в праздник и как ее правильно использовать в дальнейшем? Святую воду можно будет набрать во всех храмах Орловщины?



- Верующие могут брать святую воду, пить ее, смазывать больные места. Кстати, во время болезни пить святую воду можно даже не натощак. Также святой водой можно окропить свое жилище. А набирать нужно столько, сколько необходимо человеку для употребления. С другой стороны, вовсе не обязательно нести домой большие бутыли с водой. Можно набрать святую воду в небольшую емкость, а дома перелить ее в приготовленную чистую воду. Тогда вся вода будет освящена. Набрать святую воду можно в канун дня Крещения, то есть 18 января, и в сам праздник Крещения Господня 19 января в храмах Орловской епархии.



- Есть мнение, что 19 января не рекомендуется дома заниматься уборкой и мирскими делами. Так ли это?



- Существует такое поверие, что в дни больших церковных праздников, в том числе Крещения, нельзя заниматься уборкой и мирскими делами. На самом деле, это поверие является суеверием. В этот день главное - посетить храмовые богослужения, причаститься на Божественной литургии. Убираться можно, просто суть в том, что неправильно делать какие-то бытовые, суетливые повседневные дела вместо богослужения. Если мы посетили литургию в этот день, помолились, причастились и пришли домой, то, конечно, мы можем сделать что-то по дому, заняться какими-то текущими делами.



Ранее сайт "Вести-Орел" представил список мест, где можно окунуться в купель в Орловской области в 2024 году. Это можно сделать в ночь с 18 на 19 января, а также весь день 19 января. Для погружения в воду в регионе оборудуют 25 мест. Список опубликовало региональное управление МЧС. Орла в перечне нет.



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Сергей Силаев



