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18:24, 15 января 2024 года Крещение 2024: где окунуться в купель в Орловской области О необычных местах для погружения сайту "Вести-Орел" рассказал туристический инструктор Денис Балагутин.



Фото: сообщество "ВКонтакте" "Походная Романтика | Орел", Денис Балагутин

Православные орловцы готовятся встретить Крещение Господне. Оно отмечается 19 января. Праздник связан с евангельским событием, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В этот момент случилось чудо – Дух Божий в виде голубя сошел на Господа, и спаситель предстал перед всем миром в виде Пресвятой Троицы. Поэтому второе название праздника – Богоявление.



Традиция праздника – погружение в иордани и купели. Это можно сделать уже в ночь с 18 на 19 января, а также весь день 19 января.



Как стало известно сайту "Вести-Орел", в 2024 году на реках в черте города прорубей для погружения обустраивать не будут, ближайшей купелью станет иордань в православным центре Вятский Посад в Орловском округе. Однако, в нашем регионе есть масса других оборудованных купелей для праздничного омовения. Туристический инструктор, член русского географического общества и руководитель группы "Походная романтина" Денис Балагутин поделился с нашей редакцией списком самых интересных купелей.



КАЗАНСКИЙ ИСТОЧНИК В ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ

Первый в списке - Казанский источник в национальном парке "Орловское Полесье" "Кипящие пески", где есть купель. Свое народное название он получил из-за явления, когда бьющие со дна ключи, проходя через белый песок, приподнимают его над поверхностью, создавая эффект "кипения". По преданию, во время сильного пожара, охватившего близлежащее село Старое, внезапно пролился сильный дождь с грозой, потушивший пожар. Молнии несколько раз ударяли в одно место за селом, где и забил родник, а рядом нашли образ Казанской иконы Богоматери.



Расстояние от Орла: порядка 80 километров.



Как добраться: выезжаем на Наугорское шоссе и едем по трассе "Орел – Стрелецкий – Знаменское". Не доезжая до деревни Михайловка, сверните налево в строну деревни Разбегаевка и двигайтесь по направлению к Льгову. После того, как проедете через этот населенный пункт и деревню Радовище, с трассы 54К-397 поверните направо и двигайтесь до села Старое.





КАМЕНЕЦ

В Покровском районе близ села Верхососенье есть источник "Каменец". Здесь также оборудована купель. По легенде, через село проходили со своими ордами крымские татары. Незадолго до этого на одном из ручьев, впадавшем в реку Сосну, пришедшие из Ливен паломники срубили небольшую деревянную церковь и построили частокол вокруг новообразовавшегося поселения. Место заметила орда, подошла к селению и попыталась взять его, к вечеру уйдя на передышку. Под утро поле охватил туман, а когда он рассеялся, татары увидели, что монастыря нет, а по их ушам начал бить колокольный звон. Испугавшись, орда свернула лагерь и ушла.



Расстояние от Орла: 94 километра.



Как добраться: из Орла выезжаем на трассу Р-119 "Орел – Тамбов", с нее сворачиваем направо в сторону деревни Верхняя Сергеевка и движемся через село Алексеевка. У деревни Тростниково сворачиваем направо на трассу 54К-325 до деревни Верхососенье.





НИКОЛАЕВСКИЙ РОДНИК-ВОДОПАД СЕЛА СОСНОВКА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

Рядом есть оборудованные источник и купель. В начале XIX века в колодце местные жители нашли икону Николая Угодника. Выловив святыню из воды, ее отнесли в церковь в село Вязовик. Но на следующий день она снова была в колодце. С того времени он получил название святого источника Николая Угодника.



Расстояние от Орла: 134 километра.



Как добраться: почти весь путь проложен по трассе Р-119 "Орел – Тамбов". У деревни Постояльской сворачиваем направо, проезжаем деревню Безодное и от нее через село Речица едем в Сосновку.





РОДНИК У ДРЕВНЕГО ГОРОДИЩА

Замыкает наш список родник у Елагинского городища в Краснозоренском районе. Он "обрамлен" в каменную чашу, а окрестности облагорожены – установлены беседки, лавочки, столики, через Любовшу перекинут мостик. Вода здесь кристально чистая и вкусная.



Расстояние от Орла: 121 километр.



Как добраться: С Залегощенского шоссе выезжаем на трассу "Орел – Залегощь – Новосиль – Ефремов". В Залегощи сворачиваем с нее направо на Верховскую улицу. По трассе 54К-6 едем до археологического памятника "Елагино".





В Русской православной церкви напоминают, что крещенское погружение – необязательный ритуал. Лучше всего для верующего будет прийти в храм на богослужение и помолиться.



Если вы все же решитесь окунуться, то испытывать на себе резкие перепады температуры врачи не рекомендуют людям с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы. Ни в коем случае нельзя погружаться в иордань или купель в нетрезвом виде.



Заходить в воду стоит постепенно, находится в ней рекомендовано не более 10 – 15 секунд. Тем, кто погружаться не будет, можно просто зачерпнуть воду в ладонь и умыться.



Напоминаем, что крещенское купание можно совершать только в специально оборудованных местах. По местам, опубликованным выше, пока официальной информации нет. Список от МЧС России позднее опубликует сайт "Вести-Орел".



Дополнение от 15 января 19:24



В этом году на Орловщине для погружения оборудуют 25 мест. Их список публикует региональное управление МЧС. Орла в перечне нет.

Верховский район: село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери; деревня Семеновка, купель;

Глазуновский район: деревня Ловчиково, купель;

Дмитровский район: село Балдыж, купель; село Бородино, купель; село Соломино, купель;

Залегощенский район: деревня Ореховка, святой колодец;

Знаменский район: село Знаменское, купель;

Краснозоренский район: деревня Елагино, родник на реке Любовше;

Ливенский район: деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери "Знамение"; село Успенское, купель; село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца; село Козьминка, купель; деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской; село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери;

Мценский район: деревня Фроловка, источник священномученика Кукши;

Новодеревеньковский район: село Судбище, родник на реке Любовше;

Новосильский район: источник на реке Пшевке около деревни Шейно;

Покровский район: село Верхососенское, купель у святого источника "Каменец"; Дроскововский Орешник, купель; поселок Покровское, улица Дубровинского, купель;

Сосковский район: село Кирово, купель;

Урицкий район: село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы "Троеручица";

Хотынецкий район: село Старое, купель;

Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, улица Авангардовская, купель; В МЧС подчеркивают, что количество отведенных для крещенских купаний мест может корректироваться муниципальными образованиям.





Артем Ежаков



