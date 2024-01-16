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13:15, 16 января 2024 года Священник рассказал орловцам, можно ли гадать на Святки И как церковь относится к колядованию.







У верующих орловцев продолжаются святки - особенные дни от Рождества до Крещения Господне. На Руси в это время православные встречались с родными и близкими за большим столом, чтобы вместе разделить радость от рождения Спасителя.



Есть еще одна традиция, которая актуальна и по сей день - гадания. Как к ним относятся церковь? И можно ли колядовать? Об этом в интервью корреспонденту "Вести-Орел" Юлии Опанасюк рассказал руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии Алексей Лаушкин.





Юлия Опанасюк



