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10:30, 17 января 2024 года

Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки ситуации с мостом под Орлом

Действия властей проверяют на предмет халатности.

Фото: следственный комитет

Орловские следователи продолжают проверять ситуацию с затапливаемым мостом в деревне Заречная Орловского муниципального округа. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки.

Напомним, ранее жители трех орловских деревень просили отремонтировать низководный мост. Однако, как пояснил глава Орловского округа Роман Жуков, сделать это администрация не может, поскольку мост самоустроенный и он не числится в перечне муниципальной собственности. Администрация права на трату денег не имеет, поскольку это нецелевое расходование средств.

Второй подвесной мост находится в аварийном состоянии, и общественный транспорт для проезда в деревню отсутствует. Органы местной власти считают нецелесообразным строительство новой переправы, глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Юдину П.И. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в следкоме.


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Сергей Силаев
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