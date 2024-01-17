Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки ситуации с мостом под Орлом
Действия властей проверяют на предмет халатности.
Фото: следственный комитет
Орловские следователи продолжают проверять ситуацию с затапливаемым мостом в деревне Заречная Орловского муниципального округа. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки.
Напомним, ранее жители трех орловских деревень просили отремонтировать низководный мост. Однако, как пояснил глава Орловского округа Роман Жуков, сделать это администрация не может, поскольку мост самоустроенный и он не числится в перечне муниципальной собственности. Администрация права на трату денег не имеет, поскольку это нецелевое расходование средств.
– Второй подвесной мост находится в аварийном состоянии, и общественный транспорт для проезда в деревню отсутствует. Органы местной власти считают нецелесообразным строительство новой переправы, глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Юдину П.И. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в следкоме.