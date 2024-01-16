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20:54, 15 января 2024 года Жители трех деревень под Орлом просят ремонта моста Переправа соединяет их с городом.







Жители деревень Заречная, а также Ботавина и Труфаново Орловского муниципального округа уже не первый год просят власти отремонтировать низководный мост. Он соединяет населенные пункты с городом, но почти шесть месяцев в году залит водой.



Альтернатива – объездная дорога, но до ближайшего магазина по ней – 11 километров, маршрутки здесь не ходят.



Через мост до электрички всего 500 метров, до ближайших магазинов, аптеки и почты два – три километра. С просьбой сделать переправу повыше жители обращались в разные инстанции.



В администрации Орловского округа рассказали, что мост делать не будут, так как он бесхозный. Строить дорогу нецелесообразно, так как ее будет размывать.





Татьяна Тимохина



