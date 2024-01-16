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11:12, 16 января 2024 года

Роман Жуков пояснил орловцам, почему администрация не отремонтирует мост через Оку

Ранее ситуация с переправой вызвала широкий общественный резонанс.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Жители деревень Заречная, Ботавина и Труфанова Орловского муниципального округа не первый год просят власти отремонтировать низководный мост. Переправа соединяет населенные пункты с городом, но почти шесть месяцев в году она залита водой.

Глава Орловского муниципального округа Роман Жуков в социальных сетях пояснил, что мост в деревне Заречная самоустроенный, поэтому в перечне муниципальной собственности не числится. Администрация округа не имеет права на трату денег – это нецелевое расходование средств. Также мост не отвечает требованиям безопасности, техническая документация отсутствует.

Основной подъезд к деревне Заречная осуществляется по автодороге "с. Паслово – д. Ботавина" – д. Заречная. Дорога "с. Паслово – д. Ботавина" построена в 2019 году в асфальтобетонном исполнении, а дорога "с. Паслово – д. Ботавина" – д. Заречная на данный момент имеет щебеночное покрытие, что обеспечивает всепогодный подъезд, - пояснил Роман Жуков.

В 2024 году запланирован ремонт участка дороги длиной 1,2 километра от деревни Заречная до дороги "Паслово – Ботавина". Проектно-сметную документацию разрабатывают специалисты.

Глава округа добавил, что в Оптушанскую школу школьников регулярно возит автобус. С родителями была достигнута договоренность: если погода помешает подвезти учеников, то родители сделают это самостоятельно.

Кроме того, в прошлом году в ходе личной встречи с жителями в деревне Заречная мной давались разъяснения жителям о текущей ситуации с ремонтом переправы и дороги, а также о планах на будущий период, - подытожил Роман Жуков.

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Сергей Силаев
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