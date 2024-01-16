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14:09, 16 января 2024 года Орловские следователи проверяют ситуацию с затапливаемым мостом в деревне Заречная Действия сотрудников органов местного самоуправления изучают на предмет возможной халатности.





СУ СК России по Орловской области проводит доследственную проверку по сообщениям о том, что жители деревни Заречная, Орловского муниципального округа вынуждены переходить Оку по затапливаемому мосту, в то время как второй подвесной мост находится в аварийном состоянии, а общественного транспорта для проезда в деревню нет.



Действия сотрудников органов местного самоуправления изучают на предмет возможной халатности. По итогам проверки примут соответствующее процессуальное решение.



Ранее глава Орловского округа Роман Жуков в социальных сетях пояснил, что мост в деревне Заречная самоустроенный, поэтому в перечне муниципальной собственности не числится. Администрация не имеет права на трату денег – это нецелевое расходование средств. Также мост не отвечает требованиям безопасности, техническая документация отсутствует.

"Основной подъезд к деревне Заречная осуществляется по автодороге "с. Паслово – д. Ботавина" – д. Заречная. Дорога "с. Паслово – д. Ботавина" построена в 2019 году в асфальтобетонном исполнении, а дорога "с. Паслово – д. Ботавина" – д. Заречная на данный момент имеет щебеночное покрытие, что обеспечивает всепогодный подъезд", – пояснил Жуков.



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Артем Ежаков



