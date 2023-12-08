Орловскую пенсионерку, покалечившую младенца, заключили под стражу
Ребенок получил черепно-мозговую травму.
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В Мценске 4 декабря пьяная пенсионерка покалечила четырехмесячного правнука. Она удариларебенка по голове, малыш получил черепно-мозговую травму.
– По ходатайству следователя СК России по Орловской области судом в отношении 68-летней жительницы города Мценска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщине следователем предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
После инцидента уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский сообщилсайту "Вести-Орел", что пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Сейчас следователи собирают доказательства.