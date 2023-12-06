среда 6.12.2023 13:42:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:42, 6 декабря 2023 года

В Мценске Орловской области пьяная пенсионерка покалечила четырехмесячного правнука

Прабабка задержана, у малыша черепно-мозговая травма.

Фото: следственный комитет

В городе Мценске Орловской области 68-летняя пенсионерка задержана за совершение тяжкого преступления. Пьяная женщина ударила по голове своего четырехмесячного правнука, у него серьезная травма.

Как рассказали в региональном следкоме, ЧП случилось 4 декабря. Обстоятельства происшествия не уточняются, известно, что младенцу вызвали скорую помощь. Сейчас он в больнице, врачи оказывают ему помощь.

- Следователем подозреваемая задержана. В настоящее время в отношении нее и иных лиц проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как стало известно сайту "Вести-Орел", подозреваемая злоупотребляет алкоголем. Мать малыша нигде не работает.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.