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10:42, 6 декабря 2023 года В Мценске Орловской области пьяная пенсионерка покалечила четырехмесячного правнука Прабабка задержана, у малыша черепно-мозговая травма.



Фото: следственный комитет

В городе Мценске Орловской области 68-летняя пенсионерка задержана за совершение тяжкого преступления. Пьяная женщина ударила по голове своего четырехмесячного правнука, у него серьезная травма.



Как рассказали в региональном следкоме, ЧП случилось 4 декабря. Обстоятельства происшествия не уточняются, известно, что младенцу вызвали скорую помощь. Сейчас он в больнице, врачи оказывают ему помощь.



- Следователем подозреваемая задержана. В настоящее время в отношении нее и иных лиц проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.



Как стало известно сайту "Вести-Орел", подозреваемая злоупотребляет алкоголем. Мать малыша нигде не работает.





Ольга СУПОНЕВА



