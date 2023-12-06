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16:30, 6 декабря 2023 года Ребенок, пострадавший от рук прабабушки на Орловщине, находится в состоянии средней тяжести Ситуацию прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский.





Ребенок, покалеченный прабабушкой в Орловской области, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сайту "Вести-Орел" сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский.

"Ребенок стал заложником обстоятельств, при которых мама передала ребенка бабушке, и произошел конфликт. Ребенок был направлен в детскую больницу имени Круглой, в реанимацию. Сегодня ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства выясняются", – заявил детский омбудсмен. Напомним, что о вопиющем случае стало известно 6 декабря, а случилось оно двумя днями ранее в Мценске. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, 68-летняя нетрезвая женщина ударила по голове своего четырехмесячного правнука, у него серьезная травма. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Как стало известно сайту "Вести-Орел", подозреваемая злоупотребляет алкоголем. Мать малыша нигде не работает.





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Артем Ежаков



