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9:39, 7 декабря 2023 года

Орловская прокуратура поставила на контроль уголовное дело по причинению тяжкого вреда младенцу

Проходит проверка.

Фото: архив

Прокуратура Орловской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудил следственный комитет. Напомним, в Мценске пьяная пенсионерка покалечила четырехмесячного правнука. У ребенка черепно-мозговая травма, родственницу малыша задержали.

Ситуацию сайту "Вести-Орел" прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский. Он сообщил, что ребенок, пострадавший от рук прабабушки, находится в состоянии средней тяжести.

Как стало известно сайту "Вести-Орел", подозреваемая злоупотребляет алкоголем. Мать малыша нигде не работает.


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Сергей Силаев
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