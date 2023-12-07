Орловская прокуратура поставила на контроль уголовное дело по причинению тяжкого вреда младенцу
Проходит проверка.
Фото: архив
Прокуратура Орловской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудил следственный комитет. Напомним, в Мценске пьяная пенсионерка покалечила четырехмесячного правнука. У ребенка черепно-мозговая травма, родственницу малыша задержали.
Ситуацию сайту "Вести-Орел" прокомментировалуполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский. Он сообщил, что ребенок, пострадавший от рук прабабушки, находится в состоянии средней тяжести.
Как стало известно сайту "Вести-Орел", подозреваемая злоупотребляеталкоголем. Мать малыша нигде не работает.