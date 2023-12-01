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21:00, 30 ноября 2023 года

Следующая реконструкция Красному мосту понадобится в XXII веке

Гарантия на работы составит 80 лет.



В Орле 30 ноября прошло событие, которое ждал каждый житель региона. По Красному мосту Орла проехали первые трамваи, троллейбусы, автобусы и обычные авто. До "идеала" мост будут доводить еще месяц.

Открытию предшествовали 34-месячные работы. Сначала на участок зашла компания, которая не смогла завершить работы, а затем мост полгода стоял без ремонта.

Новый подрядчик исправил ошибки прошлого, и движение открыли. О том, как проходил ремонт переправы и почему ее тоже закрывали в 1879 году, смотрите в материале Всеволода Трифонова.


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Всеволод Трифонов
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