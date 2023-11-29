Орловцы ждали открытия Красного моста 34 месяца

Одно из самых ожидаемых событий года произойдет 30 ноября.
30 ноября в 14.00 по Красному мосту пустят транспорт, рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире 29 ноября.
В интернете до заветного события начали появляться видео на эту тему от местных предпринимателей. После открытия пешеходной части моста посещаемость заведений, находящихся рядом с Красным мостом, выросла.
Напомним, схемы движения трамваев, троллейбусов и автобусов останутся такими же, как до ремонта переправы. Мост на реконструкцию закрыли 1 февраля 2021 года.