Орловцам рассказали, как будет ходить общественный транспорт после открытия Красного моста
Схемы движения трамваев, троллейбусов и автобусов останутся такими же, как до ремонта.
Фото: архив "Вести-Орел"
Как сообщил на аппаратном совещании в областной администрации председатель орловского городского Совета Василий Новиков, движение трамваев организуют по трем маршрутам:
№1 "Железнодорожный вокзал - кольцо ТМК ГРИНН";
№3 "Улица Пушкина - завод Химмаш";
№4 "Железнодорожный вокзал - школа № 35".
Троллейбусы через мост будут ходить по маршрутам №1 "Автовокзал - санаторий Лесной" и №8 "Переулок Южный - Наугорское шоссе". Ранее действовавшие маршруты №2 "Санаторий Лесной-Наугорское шоссе" и №7 "Переулок Южный - Автовокзал" отменят.
Автобусы №№ 2,5,15,16,20,21,26,34,35,48 поедут по улице Московской, Красному мосту, улицам Гостиной и Комсомольской. Муниципальные автобусы, обслуживающие маршруты №1Т, №3Т, №4Т, будут задействованы на маршрутах №9, №15 и №16.