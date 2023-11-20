понедельник 20.11.2023 16:33:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:45, 20 ноября 2023 года

Орловцам рассказали, как будет ходить общественный транспорт после открытия Красного моста

Схемы движения трамваев, троллейбусов и автобусов останутся такими же, как до ремонта.

Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщил на аппаратном совещании в областной администрации председатель орловского городского Совета Василий Новиков, движение трамваев организуют по трем маршрутам:

№1 "Железнодорожный вокзал - кольцо ТМК ГРИНН";
№3 "Улица Пушкина - завод Химмаш";
№4 "Железнодорожный вокзал - школа № 35".

Троллейбусы через мост будут ходить по маршрутам №1 "Автовокзал - санаторий Лесной" и №8 "Переулок Южный - Наугорское шоссе". Ранее действовавшие маршруты №2 "Санаторий Лесной-Наугорское шоссе" и №7 "Переулок Южный - Автовокзал" отменят.

Автобусы №№ 2,5,15,16,20,21,26,34,35,48 поедут по улице Московской, Красному мосту, улицам Гостиной и Комсомольской. Муниципальные автобусы, обслуживающие маршруты №1Т, №3Т, №4Т, будут задействованы на маршрутах №9, №15 и №16.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.