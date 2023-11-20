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12:45, 20 ноября 2023 года Орловцам рассказали, как будет ходить общественный транспорт после открытия Красного моста Схемы движения трамваев, троллейбусов и автобусов останутся такими же, как до ремонта.



Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщил на аппаратном совещании в областной администрации председатель орловского городского Совета Василий Новиков, движение трамваев организуют по трем маршрутам:



№1 "Железнодорожный вокзал - кольцо ТМК ГРИНН";

№3 "Улица Пушкина - завод Химмаш";

№4 "Железнодорожный вокзал - школа № 35".



Троллейбусы через мост будут ходить по маршрутам №1 "Автовокзал - санаторий Лесной" и №8 "Переулок Южный - Наугорское шоссе". Ранее действовавшие маршруты №2 "Санаторий Лесной-Наугорское шоссе" и №7 "Переулок Южный - Автовокзал" отменят.



Автобусы №№ 2,5,15,16,20,21,26,34,35,48 поедут по улице Московской, Красному мосту, улицам Гостиной и Комсомольской. Муниципальные автобусы, обслуживающие маршруты №1Т, №3Т, №4Т, будут задействованы на маршрутах №9, №15 и №16.





Сергей Мерцалов



