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14:42, 30 ноября 2023 года В Орле после ремонта открыли Красный мост Спустя почти три года после закрытия по нему поехали автомобили и общественный транспорт.



Фото: архив "Вести-Орел"

30 ноября в Орле торжественно открыли отремонтированный Красный мост. Для пешеходов переправу открыли на прошлой неделе, сегодня главная городская артерия вновь заработала для автомобилистов и общественного транспорта.



На открытии присутствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский, митрополит Орловский и Болховский Тихон, мэр Орла Юрий Парахин, председатель горсовета Василий Новиков.



Сотрудникам подрядной организации "УПМК №22" вручили награды.



После реконструкции проезжая часть моста стала шире. Количество полос не изменилось. Установлено 34 опоры освещения.



Ремонт занял почти три года. Финансирование составило около двух миллиардов рублей. До идеала мост будут доводить еще месяц.





Сергей Силаев



