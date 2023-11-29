среда 29.11.2023 22:09:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:00, 29 ноября 2023 года

Возвращение трехзначных орловских автобусов на прежние маршруты пройдет в два этапа

Автомобильное движение по Красному мосту возобновится 30 ноября.

Фото из архива

Начиная с 30 ноября трамваи, троллейбусы и автобусы начнут ходить по восстановленным маршрутам. Также по отремонтированной переправе будут двигаться пригородные (трехзначные) автобусы.

Возращение трехзначных автобусов на старые маршруты пройдет в два этапа: с 30 ноября и с 1 января 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации города Орла. С основными изменениями можно ознакомиться на карточках мэрии по ссылке.

Ранее сайт "Вести-Орел" сообщал, о том, как организуют движение трамваев, троллейбусов и автобусов после открытия Красного моста. 


ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Орловцам рассказали, как будет ходить общественный транспорт после открытия Красного моста

Орловские межмуниципальные автобусы снова начнут ездить через Красный мост



Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.