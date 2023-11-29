Возвращение трехзначных орловских автобусов на прежние маршруты пройдет в два этапа
Автомобильное движение по Красному мосту возобновится 30 ноября.
Фото из архива
Начиная с 30 ноября трамваи, троллейбусы и автобусы начнут ходить по восстановленным маршрутам. Также по отремонтированной переправе будут двигаться пригородные (трехзначные) автобусы.
Возращение трехзначных автобусов на старые маршруты пройдет в два этапа: с 30 ноября и с 1 января 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации города Орла. С основными изменениями можно ознакомиться на карточках мэрии по ссылке.