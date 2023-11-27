Орловские межмуниципальные автобусы снова начнут ездить через Красный мост

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15:30, 27 ноября 2023 года
Орловские межмуниципальные автобусы снова начнут ездить через Красный мостДля движения переправа откроется 30 ноября.
Фото: портал правительства Орловской области
После возобновления движения автотранспорта по Красному мосту через него будут ездить и межмуниципальные автобусы. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Это маршруты №110 "Орел – Башкатово", №482 "п. Знаменка – п. Стальной конь", №339 "Орел – Алешня – Моховое", №352 "п. Знаменка (ул. Березовая) – Хардиково (через Северный рынок)", №403 "Орел – Мценск", №410 "Автовокзал – Паслово", №115 "Автовокзал – микрорайон Болховский", №445 "п. Знаменка – Мезенский педагогический колледж".
Автотранспорт вернется на Красный мост 30 ноября.
Артем Ежаков
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