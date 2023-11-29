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18:55, 29 ноября 2023 года Футбольный манеж в Орле скоро откроется Об этом рассказал глава департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов.



Фото: Андрей Клычков

Руководитель департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов во время прямого эфира на площадке ЦУР рассказал, что в Орле готовится к открытию футбольный манеж.



Строительство велось в рамках национального проекта "Демография". Манеж расположен на территории центрального стадиона имени Ленина. Объект станет точкой притяжения для всех любителей футбола, а покрытие будет полностью повторять газон на открытом футбольном поле.



– Нацпроект открыл колоссальные возможности для развития спорта на Орловщине. Это развитие инфраструктуры, заметное укрепление материально-технической базы спортивных школ, усиление кадрового потенциала спортивной отрасли. Но самое главное – выросло количество жителей области, занимающихся физкультурой и спортом. Такую задачу ставит Президент страны Владимир Путин. Именно на это направлена вся работа в рамках реализации нацпроекта, - сообщил Алексей Берестов.





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Сергей Силаев



