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18:55, 29 ноября 2023 года

Футбольный манеж в Орле скоро откроется

Об этом рассказал глава департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов.

Фото: Андрей Клычков

Руководитель департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов во время прямого эфира на площадке ЦУР рассказал, что в Орле готовится к открытию футбольный манеж.

Строительство велось в рамках национального проекта "Демография". Манеж расположен на территории центрального стадиона имени Ленина. Объект станет точкой притяжения для всех любителей футбола, а покрытие будет полностью повторять газон на открытом футбольном поле.

Нацпроект открыл колоссальные возможности для развития спорта на Орловщине. Это развитие инфраструктуры, заметное укрепление материально-технической базы спортивных школ, усиление кадрового потенциала спортивной отрасли. Но самое главное – выросло количество жителей области, занимающихся физкультурой и спортом. Такую задачу ставит Президент страны Владимир Путин. Именно на это направлена вся работа в рамках реализации нацпроекта, - сообщил Алексей Берестов.


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Сергей Силаев
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