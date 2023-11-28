Главная » Новости



16:45, 28 ноября 2023 года Орловцы смогут сходить на футбол в марте 2024 года Весной планируются первые игры ФК "Орел" в новом сезоне.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов в прямом эфире ЦУР 28 ноября рассказал, когда орловские болельщики смогут посетить матчи местной команду.



– Уже в конце марта, возможно, будут первые игры. Даже если неофициальные. Официальные, наверное, будут в апреле. Но игры предсезонные, товарищеские, я надеюсь, на нашем стадионе мы сыграем, а он сейчас позволяет принимать игры в любую погоду, потому что там искусственный газон, - сказал Алексей Берестов.



Напомним, в профессиональном футболе действует маркетинговый регламент, который предусматривает наличие билетов на матчи. В этом же эфире Алексей Берестов рассказал, во сколько обойдется билет на матч для орловцев.





ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



Фанатам ФК "Орел" придется заплатить за посещение матчей







Сергей Силаев



