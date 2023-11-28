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15:39, 28 ноября 2023 года

Фанатам ФК "Орел" придется заплатить за посещение матчей

Такие требования диктует регламент.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов 28 ноября в прямом эфире ЦУР рассказал о том, как дорого обойдется орловцам билет на футбольный матч ФК "Орел".

Любительский футбол был бесплатный. Но в профессиональном футболе есть свои требования, маркетинговый регламент, который предусматривает наличие билетов. Мы сейчас ждем регламент на следующий год и от него уже будем исходить в ценообразовании, если такие билеты будут обязательны, мы не сможем эти требования не выполнить, - сказал Берестов.

На вопрос, сколько конкретно будет стоить билет на матч местного клуба, Берестов заверил, что на болельщиках никто не собирается зарабатывать.

То есть, цена будет символическая? - спросила ведущая.

Да, она будет очень лояльная, - ответил глава департамента.


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Сергей Силаев
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