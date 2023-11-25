Жители Орла продолжают жаловаться на вывоз мусора

В адрес регоператора ООО "Управляющая компания "Зеленая роща" ежедневно поступают жалобы от орловцев. В основном они связаны с нарушением графика вывоза твердых коммунальных отходов. Также граждан волнуют вопросы по начислениям и перерасчетам, по заключению договоров от юридических лиц, по оборудованию контейнерных площадок.
Отвечая на официальный запрос сайта "Вести-Орел", регоператор отмечает, что все обращения жителей обрабатывают в установленные законом сроки. А ответы на жалобы, поступающие через соцсети и мессенджеры, отправляют к заявителям в течение суток.
Напомним, что мусорную проблему в Орле постоянно обсуждают на разных уровнях. С начала года орловцы пожаловались на скопление отходов на контейнерных площадках и во дворах больше четырех тысяч раз.