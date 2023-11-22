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10:10, 22 ноября 2023 года "Не все перевозчики трудятся добросовестно": в Орле обсудили мусорную проблему За год орловцы пожаловались на скопление отходов больше четырех тысяч раз. Кто в этом виноват, решали в облсовете.



Фото: Екатерина Глазкова

На расширенном заседании комитета по промышленности и ЖКХ 21 ноября прозвучала такая информация: в течение 2023 года орловцы более 4500 раз обратились в Жилинспекцию с жалобами на работу компаний, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов. И это не удивительно, так как мусорная тема давно набила оскомину. Горы бытовых отходов во дворах многоэтажек, переполненные контейнеры и складируемые возле подъездов старые диваны, доски и картонные коробки являются уже привычной картиной. Особенно актуальной эта проблема стала для жителей 909-го квартала Орла. Практически у каждого подъезда здесь можно встретить разбросанный мусор. За помощью горожане обращались в различные инстанции. Неоднократно проходили встречи с депутатами, на которые приглашали представителей регоператора по вывозу ТКО - "Зеленую рощу", управляющих компаний и мэрии Орла, а воз и ныне там.



Вот и в этот раз, выступая на комитете перед депутатами, гендиректор ООО "Управляющая компания "Зеленая роща" Александр Муромский посетовал, что не все перевозчики трудятся добросовестно.



- Безусловно, есть замечания к их работе. Минимальное количество претензий к перевозчику, который осуществляет вывоз твердых коммунальных отходов с территории Советского района. Это компания "Экотранс". Максимальное - к компании "Экологистик", которая обслуживает Железнодорожный и Заводской районы. И в середине этого списка - "Чистый город", обеспечивающий вывоз ТКО из Северного района Орла. Всем перевозчикам выписывают претензии и начисляют штрафы, - рассказал Муромский.



Отвечая на вопрос, как быть с крупногабаритными отходами возле подъездов многоквартирных домов, он отметил, что мусор вывозится только с тех площадок, которые предназначены для складирования ТКО.



- Это нарушение санитарного законодательства, так как территория возле подъезда не является местом для складирования крупногабаритных отходов. Они должны размещаться на площадках специально для этого предназначенных. Либо управляющие компании должны позаботиться и обеспечить погрузку таких отходов в мусоровозы, - рассказал гендиректор "Зеленой рощи".



По его словам, на сегодняшний день в Орле выявлено 175 подъездов многоэтажек, где складируются крупногабаритные отходы. Жилинспекция выдает управляющим компаниям предостережения, чтобы впредь не допускать подобные ситуации. Однако проблема в том, сказал Муромский, что не в каждом дворе есть бункер или площадка для размещения крупногабаритных отходов. Оборудовать такие места по действующему законодательству обязаны управляющие компании. Также Муромский отметил, что большинство управляющих компаний понимают ситуацию и идут на встречу пожеланиям регоператора. Совместно с сотрудниками Жилинспекции проблему удается постепенно решать.



В ходе заседания комитета депутаты предложили повышать правовую грамотность жителей. Необходимо, чтобы люди понимали, что складировать крупногабаритные отходы возле подъездов нельзя. Для этого граждан нужно информировать, например, в местах сбора ТКО или на подъездах размещать стенды с указанием адресов и телефонов управляющих компаний, Жилинспекции и перевозчиков. А также напоминать людям об ответственности за несанкционированное складирование отходов. При застройке новых микрорайонов начальник правового Управления орловского облсовета Ирина Желиховская предложила заранее строить специальные площадки и устанавливать бункеры. Кроме того, можно обратить внимание на опыт соседних регионов, где удалось хотя бы частично решить эту проблему.



Кроме того, нужно совершенствовать законодательство, чтобы эффективнее воздействовать на недобросовестные управляющие компании и перевозчиков ТКО. Но это прерогатива федеральных властей. Об этом рассказала начальник Управления государственной жилищной инспекции Татьяна Горбашева. По ее словам, сейчас надзорный орган имеет право только выносить предостережения и предписания. А для проверки их исполнения управляющими компаниями и перевозчиками ТКО нужно запросить разрешение прокуратуры.



Напомним, что вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин после общения с жителями 909-го квартала Орла, где скопились тонны невывезенных отходов, призвал наказывать нерадивых чиновников, которые не хотят или не могут организовать уборку крупногабаритного мусора в городе. Пока дальше слов дело не сдвинулось, а жители по-прежнему страдают от отходов, захламляющих дворы многоэтажных домов.



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Сергей Мерцалов



