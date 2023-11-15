среда 15.11.2023 15:07:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:00, 15 ноября 2023 года

Михаил Вдовин рассказал о городских свалках и напомнил о проблеме вывоза мусора в Орле

Вопрос обсудили в ходе личного приема граждан.

Фото: Михаил Вдовин

Одна из встреч состоялась в 909-м квартале Орла. Местные жители пожаловались вице-спикеру областного Совета, что большая часть домов в микрорайоне завалена крупногабаритным мусором. Но никто никаких мер не принимает - ни ЖЭУ № 14, ни администрация города.

Дальнейшее общение продолжилось в региональной общественной приемной "Единой России". К Михаилу Вдовину пришла целая делегация горожан. Люди рассказали, что знаменитая свалка на улице Городской стала уже "достопримечательностью" областного центра. И такие проблемы есть в каждом районе города. Вдовин пообещал, что вопрос вывоза крупногабаритных отходов рассмотрят на ближайшем заседании орловского горсовета.

- Необходимо принимать меры воздействия на должностных лиц, которые не хотят или не могут организовать уборку крупногабаритного мусора в городе Орле, - написал вице-спикер областного Совета в соцсетях.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.