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12:00, 15 ноября 2023 года Михаил Вдовин рассказал о городских свалках и напомнил о проблеме вывоза мусора в Орле Вопрос обсудили в ходе личного приема граждан.



Фото: Михаил Вдовин

Одна из встреч состоялась в 909-м квартале Орла. Местные жители пожаловались вице-спикеру областного Совета, что большая часть домов в микрорайоне завалена крупногабаритным мусором. Но никто никаких мер не принимает - ни ЖЭУ № 14, ни администрация города.



Дальнейшее общение продолжилось в региональной общественной приемной "Единой России". К Михаилу Вдовину пришла целая делегация горожан. Люди рассказали, что знаменитая свалка на улице Городской стала уже "достопримечательностью" областного центра. И такие проблемы есть в каждом районе города. Вдовин пообещал, что вопрос вывоза крупногабаритных отходов рассмотрят на ближайшем заседании орловского горсовета.



- Необходимо принимать меры воздействия на должностных лиц, которые не хотят или не могут организовать уборку крупногабаритного мусора в городе Орле, - написал вице-спикер областного Совета в соцсетях.





Сергей Мерцалов



