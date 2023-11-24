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15:30, 24 ноября 2023 года В двух районах Орла сменится перевозчик мусора ООО "Экотексити" будет обслуживать Заводской и Железнодорожный районы.



Фото: архив "Вести-Орел"

С нового года мусор из Заводского и Железнодорожного районов Орла будет вывозить новый перевозчик – ООО "Экотексити". Об этом на сессии горсовета рассказал представитель УК "Зеленая роща" Александр Филатов. Соглашение подпишут уже 28 ноября.



По словам Филатова, перевозчик "Экологистик" в конкурсе на заключение контракта участвовать не стал. Представитель регоператора по обращению ТКО отметил, что за последнее время по этим районам существенных улучшений по вывозу мусора нет. Последние два дня "Зеленая роща" привлекает технику для вывоза отходов в зоне обслуживания "Экологистика".





Артем Ежаков



