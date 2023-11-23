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17:10, 23 ноября 2023 года Специалисты рассказали, как спасти дуб на Бульваре Победы в Орле Для этого необходимо срочно укрепить ствол и поднять иммунитет.



Фото: архив "Вести-Орел"

О том, как спасти знаменитое дерево, сообщили эксперты Центра "Здоровый лес". Они провели инструментальное обследование дуба и пришли к выводу, что сейчас самое главное спасти его от обрушения. Для этого нужно срочно укрепить ствол и поднять иммунитет, тем самым дать возможность древесному организму нарастить компенсационную древесину в месте повреждения.



В списке других рекомендаций, адресованных администрации Орла, - установка долговечной надежной опорной металлической конструкции, за которую можно зафиксировать ствол дерева. Также нужно удалить насыпанный грунт с зоны расположения основной массы корней, обработать древесину ствола в месте разлома и убрать отслоившуюся древесину. Неосуществление назначенных мероприятий, по словам экспертов, может привести к утрате исторического дерева.



Напомним, что знаменитый дуб получил повреждение 2 октября. Обследовавшие его эксперты Центра "Здоровый лес" пришли к выводу, что дерево, высаженное в 1861 году, можно оздоровить. Это решение поддержали в прокуратуре Орловской области.



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Сергей Мерцалов



