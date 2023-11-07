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14:43, 7 ноября 2023 года

Исторический дуб на бульваре Победы в Орле обследуют московские специалисты

Дерево пострадало месяц назад.

Фото: Татьяна Тимохина

Дуб на бульваре Победы в Орле, пострадавший в октябре, обследуют московские специалисты. Напомним, дерево было посажено в 1861-м году в честь отмены крепостного права в Российской империи. Комиссия собралась по требованию орловской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Эксперты взяли пробу древесины, измерили "кардиограмму плотности". Результаты станут известны лишь через неделю. Тогда же станет известна окончательная судьба дуба.

Напомним, что ранее другая экспертная комиссия пришла к выводу о том, что дерево неустойчиво, его сердцевина превращена в труху, начался необратимый процесс гниения корневой системы. В связи с этим специалисты пришли к выводу – дуб нужно спилить. Сообщалось, что на его месте могут посадить саженец Тургеневского дуба.


Артем Ежаков
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