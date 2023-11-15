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14:13, 15 ноября 2023 года Прокуратура требует отменить снос старинного дуба на бульваре Победы в Орле Эксперты сделали вывод: поврежденное дерево можно оздоровить.



Фото: архив "Вестей"

Исторический дуб, высаженный в Орле в 1861 году в честь отмены крепостного права, может миновать участь быть спиленным. Дерево, поврежденное в октябре 2023 года, исследовали эксперты Центра "Здоровый лес". Они пришли к выводу, что дуб еще можно оздоровить.



И теперь решение о сносе требует отменить прокуратура.



- Экспертами сделан вывод о возможности его сохранения и необходимости проведения ряда мероприятий по оздоровлению зеленого насаждения, в том числе ограждению дерева для неконтролируемого хождения под кроной и других, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.



Как рассказывал сайт "Вести-Орел", ранее другая комиссия пришла к противоположному выводу: дерево неустойчиво, его сердцевина превращена в труху, а корни гниют. Единственный выход при таких обстоятельствах - снос дуба.



Редакция сайта будет следить за развитием ситуации.









Ольга СУПОНЕВА



