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20:30, 21 ноября 2023 года

Андрей Клычков и Юрий Семин встретились с орловскими футболистами

Спортсменов поздравили с завершением сезона.

Фото: архив "Вести-Орел"

21 ноября Заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин и губернатор Орловской области Андрей Клычков встретились с орловскими футболистами.

Текущий год стал триумфальным как для орловского большого футбола, так и для мини. Главным поставщиком наград стал ФК "Орел". В копилке у "зелено-белых" – кубок Союза федераций футбола "Центр", бронза первенства и серебряные награды кубка России среди любительских команд. Женская мини-футбольная сборная имеет в своем активе бронзу международного фестиваля студенческого спорта, золото проекта "Мини-футбол – в вузы", а также серебро всероссийского финала первенства Первой лиги.

Андрей Клычков и Юрий Семин вручили футболистам ФК "Орел" значки и зачетные книжки кандидата в мастера спорта. Как отметил легендарный тренер, на Орловщине создана хорошая спортивная инфраструктура.

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Анастасия Дорохова
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