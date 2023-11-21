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20:30, 21 ноября 2023 года Андрей Клычков и Юрий Семин встретились с орловскими футболистами Спортсменов поздравили с завершением сезона.



Фото: архив "Вести-Орел"

21 ноября Заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин и губернатор Орловской области Андрей Клычков встретились с орловскими футболистами.



Текущий год стал триумфальным как для орловского большого футбола, так и для мини. Главным поставщиком наград стал ФК "Орел". В копилке у "зелено-белых" – кубок Союза федераций футбола "Центр", бронза первенства и серебряные награды кубка России среди любительских команд. Женская мини-футбольная сборная имеет в своем активе бронзу международного фестиваля студенческого спорта, золото проекта "Мини-футбол – в вузы", а также серебро всероссийского финала первенства Первой лиги.



Андрей Клычков и Юрий Семин вручили футболистам ФК "Орел" значки и зачетные книжки кандидата в мастера спорта. Как отметил легендарный тренер, на Орловщине создана хорошая спортивная инфраструктура.



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Анастасия Дорохова



