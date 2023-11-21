вторник 21.11.2023 15:56:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:35, 21 ноября 2023 года

ФК "Орел" начнет проходить лицензирование в феврале 2024 года

Ранее клуб вышел в профессиональную лигу.

Фото: Сергей Силаев

Футбольный клуб "Орел" начнет лицензирование во вторую лигу в феврале 2024 года. Такую информацию 21 ноября озвучил руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов на заседании комитета облсовета по образованию, спорту и культуре.

Процесс непростой. В этом году подтянули инфраструктурно – получили сертификат соответствия стадиона, - сообщил Берестов.

В настоящее время стоит задача "подтягивания" управленческого состава футбольного клуба. Глава департамента отметил, что работа в этом направлении ведется.

Хочу отметить, что сейчас на центральном стадионе идет замена табло, будет установлен экран. Все это делается за счет бюджетных средств, - подытожил Алексей Берестов.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.