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12:35, 21 ноября 2023 года ФК "Орел" начнет проходить лицензирование в феврале 2024 года Ранее клуб вышел в профессиональную лигу.



Фото: Сергей Силаев

Футбольный клуб "Орел" начнет лицензирование во вторую лигу в феврале 2024 года. Такую информацию 21 ноября озвучил руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов на заседании комитета облсовета по образованию, спорту и культуре.



– Процесс непростой. В этом году подтянули инфраструктурно – получили сертификат соответствия стадиона, - сообщил Берестов.



В настоящее время стоит задача "подтягивания" управленческого состава футбольного клуба. Глава департамента отметил, что работа в этом направлении ведется.



– Хочу отметить, что сейчас на центральном стадионе идет замена табло, будет установлен экран. Все это делается за счет бюджетных средств, - подытожил Алексей Берестов.





Сергей Силаев



