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13:15, 21 ноября 2023 года ФК "Орел" может усилиться новыми игроками Приоритетом останутся орловские футболисты.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Речь о составе местного футбольного клуба шла на заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму в облсовете 21 ноября. Напомним, ФК "Орел" в октябре 2023 года завоевал путевку в профессиональную лигу. В связи с этим заместитель председателя комитета Иван Устинов задал вопрос выступавшему руководителю департамента физической культуры Алексею Берестову о возможном пополнении состава.



– А усиление? – спросил Устинов.



– Я думаю, что будут какие-то изменения в составе футбольного клуба, но все равно приоритет остается на орловских игроков, на которых и ходят наши болельщики, - ответил Алексей Берестов.



Берестов добавил, что конечное решение будет за тренерским составом. Ранее стало известно, что ФК "Орел" начнет проходить лицензирование в феврале 2024 году.





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Сергей Силаев



