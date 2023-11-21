Главная » Новости



18:18, 21 ноября 2023 года Главная елка Орловщины обрела звезду и игрушки Красавицу продолжают украшать.



Фото: Сергей Силаев

В Орле продолжаются работы по подготовке к Новому году. На площади Ленина специалисты украшают елку - пока она не полностью украшена игрушками, но уже обрела звезду. Заметные и другие изменения: установлены домики, где будут продавать сувениры и вкусные угощения, а также праздничные декорации на площади и улице Ленина. А в теремках появились окна и крыша.



Всего на центральной площади областной столицы расположится 21 домик: в 14 из них будут продавать сувениры, в семи других бизнес представит угощения - напитки, кондитерские изделия, кулинарную продукцию. Помимо этого, рядом будут работать пять фудтраков и две фотобудки.



Напомним, что праздничная ярмарка начнет работу 22 декабря. С графиком работы уже можно ознакомиться.





ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



Мэрия Орла утвердила график работы новогодней ярмарки







Сергей Силаев



