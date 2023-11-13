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18:36, 13 ноября 2023 года

В центре Орла собрали несколько новогодних домиков

Всего установят 21 штуку.

Фото: скриншот из видео пресс-службы мэрии Орла

На площади Ленина Орла 13 ноября начали собирать домики для новогодней ярмарки. Всего для орловцев и гостей областной столицы в 2023 году установят 21 домик, пять фудтраков и две фотобудки.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Орла, теремки украсят в традиционном стиле ярмарочных праздников – в декоре будут присутствовать еловые ветки, гирлянды и шары.

Все домики расположатся на площади Ленина. В 14 из них будут продавать сувениры, в семи других бизнес представит угощения: напитки, кондитерские изделия, кулинарную продукцию.

Ярмарка начнет работу 22 декабря. Однако график работы уже известен. Предприниматели могут занять места, аукцион стартовал 13 нояюря 


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Сергей Силаев
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