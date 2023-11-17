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18:00, 17 ноября 2023 года

Игроки ФК "Орел" навестили орловских школьников

Футболисты провели для ребят разминку и показали, как правильно вести мяч.

Фото: ФК "Орел"

Капитан футбольного клуба "Орел" Артем Лукша и полузащитник команды Иван Щербаков приехали в гости к воспитанникам орловского лицея № 21 имени генерала А.П. Ермолова и учащимся школы №37. Игроки пообщались с детьми, провели совместную тренировку и ответили на все вопросы.

- С началом нового учебного года РФС продолжает реализацию проекта "Футбол в школе". Всего он охватывает 4150 школ из 83 регионов нашей страны. Цель проекта - приобщение детей к активному образу жизни через занятия футболом, - сообщили в Орловской областной федерации футбола.

Напомним, что в этом сезоне орловские футболисты стали обладателями бронзовых медалей первенства СФФ "Центр" и завоевали право выступать в профессиональной лиге в следуюшем сезоне. 


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Сергей Мерцалов
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