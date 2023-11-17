Футболисты провели для ребят разминку и показали, как правильно вести мяч.
Фото: ФК "Орел"
Капитан футбольного клуба "Орел" Артем Лукша и полузащитник команды Иван Щербаков приехали в гости к воспитанникам орловского лицея № 21 имени генерала А.П. Ермолова и учащимся школы №37. Игроки пообщались с детьми, провели совместную тренировку и ответили на все вопросы.
- С началом нового учебного года РФС продолжает реализацию проекта "Футбол в школе". Всего он охватывает 4150 школ из 83 регионов нашей страны. Цель проекта - приобщение детей к активному образу жизни через занятия футболом, - сообщили в Орловской областной федерации футбола.
Напомним, что в этом сезоне орловские футболисты стали обладателями бронзовых медалей первенства СФФ "Центр" и завоевали право выступать в профессиональной лиге в следуюшем сезоне.