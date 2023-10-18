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20:24, 18 октября 2023 года

ФК "Орел" завоевал путевку в профессиональную лигу

Наша команда победила в финале кубка СФФ "Центр" со счетом 4:1.

Фото: скриншот трансляции

Футбольный клуб "Орел" одержал победу на домашнем поле в финале кубка СФФ "Центр" над действующим обладателем титула лискинским "Локомотивом". Матч состоялся 18 октября и закончился со счетом 4:1. Покер оформил Евгений Рагулькин.

Первый тайм закончился со счетом 1:0. На перерыв гости ушли в неполном составе – один из игроков получил красную карточку за фол. ФК "Орел", в свою очередь, остался без тренера на скамейке.

Во втором тайме лискинский "Локомотив" сравнял счет, однако орловцы забили второй мяч через несколько минут. С пенальти не промахнулся Евгений Рагулькин.

За несколько минут до конца матча гости еще раз сфолили в собственной штрафной и Рагулькин оформил хет-трик. За две минуты до конца финала кубка бомбардир орловской команды отличился в четвертый раз, нанеся удар из пределов штрафной.


Сергей Силаев
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