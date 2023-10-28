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16:57, 28 октября 2023 года ФК "Орел" завоевал бронзовые медали первенства СФФ "Центр" В последнем мачте наша команда уступила на выезде лискинскому "Локомотиву".



Фото: трансляция первенства СФФ "Центр"

Футбольный клуб "Орел" занял третье место по итогам первенства союза федераций футбола "Центр". Последний матч проходил в гостях на стадионе клуба "Локомотив" из города Лиски.



Итоговый счет матч 2:0. Зелено-белые не смогли реализовать пенальти в самом конце игры.



Перед игрой "Локомотив" находился на третьей строчке с 56 очками, у "орлов" было на одно очко больше. В итоге команды поменялись местами, и ФК "Орел" занял третье место по итогам первенства, "Локомотив" - второе, а "Металлург-Оскол" - первое.



Напомним, орловцы завоевали право выступления в профессиональной лиге в следуюшем сезоне. Наша команда победила в финале кубка СФФ "Центр" со счетом 4:1.



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Сергей Силаев



