суббота 28.10.2023 17:19:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

16:57, 28 октября 2023 года

ФК "Орел" завоевал бронзовые медали первенства СФФ "Центр"

В последнем мачте наша команда уступила на выезде лискинскому "Локомотиву".

Фото: трансляция первенства СФФ "Центр"

Футбольный клуб "Орел" занял третье место по итогам первенства союза федераций футбола "Центр". Последний матч проходил в гостях на стадионе клуба "Локомотив" из города Лиски.

Итоговый счет матч 2:0. Зелено-белые не смогли реализовать пенальти в самом конце игры. 

Перед игрой "Локомотив" находился на третьей строчке с 56 очками, у "орлов" было на одно очко больше. В итоге команды поменялись местами, и ФК "Орел" занял третье место по итогам первенства, "Локомотив" - второе, а "Металлург-Оскол" - первое.

Напомним, орловцы завоевали право выступления в профессиональной лиге в следуюшем сезоне. Наша команда победила в финале кубка СФФ "Центр" со счетом 4:1.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ФК "Орел" завоевал путевку в профессиональную лигу




Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.