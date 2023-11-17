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20:30, 16 ноября 2023 года

Орловские трамваи поедут по Красному мосту 25 ноября

На эту дату запланирован пробный прогон.

Фото из архива

Красный мост Орла планируют открыть 30 ноября. Организацию движения общественного транспорта после этого события обсудили на заседании комитета по экономической политике орловского горсовета 16 ноября.

Как сообщили в пресс-службе орловского горсовета, пробные прогоны трамваев по отремонтированным путям запланированы на 25 ноября. Напомним, что мост откроют 30 ноября 13.00. Первыми по переправе поедут грузовики. А пешеходы смогут передвигаться по мосту раньше 30 ноября.


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Сергей Силаев
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