Орловские трамваи поедут по Красному мосту 25 ноября
На эту дату запланирован пробный прогон.
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Красный мост Орла планируют открыть 30 ноября. Организацию движения общественного транспорта после этого события обсудили на заседании комитета по экономической политике орловского горсовета 16 ноября.
Как сообщили в пресс-службе орловского горсовета, пробные прогоны трамваев по отремонтированным путям запланированы на 25 ноября. Напомним, что мост откроют 30 ноября 13.00. Первыми по переправе поедут грузовики. А пешеходы смогут передвигаться по мосту раньше 30 ноября.