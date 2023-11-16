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15:30, 16 ноября 2023 года Пешеходное движение по Красному мосту в Орле откроют раньше 30 ноября Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мэр Орла Юрий Парахин в социальных сетях заявил о планах открыть пешеходное движение на Красном мосту раньше 30 ноября. Напомним, что в этот день по переправе проедут первые грузовики.



Градоначальник заявил, что через пару дней УПМК №22 завершит установку перильных ограждений и начнет разбирать пешеходный мост. На следующей неделе планируют начать обкатку электротранспорта.



Также в ближайшее время начнется установка дорожных знаков и остановки общественного транспорта возле ЦУМа.



Вопросу завершения реконструкции Красного моста посвятили совещание. На нем были предприятия, которые будут обслуживать или эксплуатировать переправу.





Артем Ежаков



