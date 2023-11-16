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11:37, 16 ноября 2023 года

По отремонтированному Красному мосту в Орле первыми поедут грузовики

Названы день и час, в которые состоится открытие.

Фото: архив "Вестей"

Красный мост Орла, который уже несколько лет закрыт на ремонт, ждет официальное открытие. Переправу откроют 30 ноября в 13.00.

Об этом стало известно 16 ноября на заседании профильного комитета облсовета, который проходит в эти минуты. Из зала заседаний корреспондент сайта "Вести-Орел" передает, что на открытие придут официальные лица, предстоит перерезать ленточку. Первыми по мосту проедут большегрузные автомобили.

Как стало известно нашей редакции, сегодня представители городской и областной власти находятся на мосту и оценивают ремонт.

Сейчас строители на объекте ведут последние приготовления. Отметим, что после открытия моста движение здесь вновь может быть ограничено.

- 30 ноября будет открыто движение в рамках временной эксплуатации моста в целях осуществления перевозки грузов и пассажиров, допускаемой до получения разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта. После 30 ноября, по мере необходимости, будут вводиться ограничения скорости и передвижения, чтобы подрядчик смог завершить все работы, - сообщали ранее в пресс-службе мэрии Орла.

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Ольга СУПОНЕВА
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