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16:17, 14 ноября 2023 года

В Орле к Новому году установят семь елок

Главную красавицу на площади Ленина уже начали монтировать.

Фото: пресс-службы областного правительства

В декабре областную столицу украсят гирляндами, фонариками и другими элементами новогоднего декора.

Напомним, главную елку уже начали устанавливать на площади Ленина. Она будет выше предшественницы на четыре метра, ее высота составит 22 метра. Здесь же монтируют и новогодние теремки.

Всего в Орле появится семь елок, они будут установлены в каждом районе города. Световая конструкция в виде трамвая появится рядом с торговым центром "Малиновая вода". 


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Сергей Силаев
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