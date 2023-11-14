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13:00, 14 ноября 2023 года На центральной площади Орла устанавливают главную городскую елку Высота новогодней красавицы - 22 метра.



Фото: Сергей Силаев

В центре города также начали собирать домики-шале для новогодней ярмарки. Всего на площади Ленина планируется установить 21 домик, пять мобильных фудтраков и две фотобудки. Теремки украсят еловыми ветками, гирляндами и шарами.



Напомним, что активное украшение города начнется с 1 декабря. Как отмечал губернатор Андрей Клычков, праздничное убранство областной столицы будет ярче и разнообразнее.



- У нас планируется к установке несколько фотозон. Это объекты в виде книг с цитатами из произведений, светодекоративные арки. Появится декоративный трамвай на улице Ленина, на Пролетарской горе будет светодекоративная конструкция, на Тургенева – светодекоративная фигура орла. Доводим уже до завершения вопрос установки катка, - сообщил глава региона.

















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В центре Орла собрали несколько новогодних домиков





Сергей Мерцалов



