На центральной площади Орла устанавливают главную городскую елку
Высота новогодней красавицы - 22 метра.
Фото: Сергей Силаев
В центре города также начали собирать домики-шале для новогодней ярмарки. Всего на площади Ленина планируется установить 21 домик, пять мобильных фудтраков и две фотобудки. Теремки украсят еловыми ветками, гирляндами и шарами.
Напомним, что активное украшение города начнется с 1 декабря. Как отмечал губернатор Андрей Клычков, праздничное убранство областной столицы будет ярче и разнообразнее.
- У нас планируется к установке несколько фотозон. Это объекты в виде книг с цитатами из произведений, светодекоративные арки. Появится декоративный трамвай на улице Ленина, на Пролетарской горе будет светодекоративная конструкция, на Тургенева – светодекоративная фигура орла. Доводим уже до завершения вопрос установки катка, - сообщил глава региона.