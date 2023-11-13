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16:30, 13 ноября 2023 года

Елка на главной площади Орла будет больше предыдущей

В городе продолжается подготовка к Новому году.


В Орле продолжается подготовка центра города к Новому году. Сюда уже привезли новогодние украшения. Для зимней ярмарки монтируют 23 новых домика.

Уже куплена елка. Высотой она 22 метра – на четыре метра больше предыдущей.

Напомним, что активное украшение города начнется с 1 декабря. Как отмечал губернатор Андрей Клычков, праздничное убранство областной столицы будет ярче и разнообразнее.
"У нас планируется к установке несколько фотозон. Это объекты в виде книг с цитатами из произведений, светодекоративные арки. Появится декоративный трамвай на улице Ленина, на Пролетарской горе будет светодекоративная конструкция, на Тургенева – светодекоративная фигура орла. Доводим уже до завершения вопрос установки катка", – сообщил глава региона.



Евгения Пьянова
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