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16:30, 13 ноября 2023 года Елка на главной площади Орла будет больше предыдущей В городе продолжается подготовка к Новому году.





В Орле продолжается подготовка центра города к Новому году. Сюда уже привезли новогодние украшения. Для зимней ярмарки монтируют 23 новых домика.



Уже куплена елка. Высотой она 22 метра – на четыре метра больше предыдущей.



Напомним, что активное украшение города начнется с 1 декабря. Как отмечал губернатор Андрей Клычков, праздничное убранство областной столицы будет ярче и разнообразнее.

"У нас планируется к установке несколько фотозон. Это объекты в виде книг с цитатами из произведений, светодекоративные арки. Появится декоративный трамвай на улице Ленина, на Пролетарской горе будет светодекоративная конструкция, на Тургенева – светодекоративная фигура орла. Доводим уже до завершения вопрос установки катка", – сообщил глава региона.





Евгения Пьянова



