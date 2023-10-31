вторник 31.10.2023 13:33:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

13:00, 31 октября 2023 года

Лучшим бомбардиром первенства СФФ "Центр" стал нападающий ФК "Орел"

Евгений Рагулькин забил 26 голов.

Фото: архив "Вести-Орел"

Его ближайшие конкуренты отличились по 23 раза. В числе лучших голеадоров турнира также капитан "орлов" Артем Лукша - на его счету 16 забитых мячей. Это шестой показатель в лиге.

Напомним, что орловские футболисты завоевали бронзовые медали первенства Союза федераций футбола "Центр". Кроме того, ФК "Орел" стал обладателем Кубка СФФ "Центр", благодаря чему в следующем году будет выступать в профессиональной лиге.


Вести-Орёл
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.