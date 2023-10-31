Лучшим бомбардиром первенства СФФ "Центр" стал нападающий ФК "Орел"
Евгений Рагулькин забил 26 голов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Его ближайшие конкуренты отличились по 23 раза. В числе лучших голеадоров турнира также капитан "орлов" Артем Лукша - на его счету 16 забитых мячей. Это шестой показатель в лиге.
Напомним, что орловские футболисты завоевали бронзовые медали первенства Союза федераций футбола "Центр". Кроме того, ФК "Орел" стал обладателем Кубка СФФ "Центр", благодаря чему в следующем году будет выступать в профессиональной лиге.