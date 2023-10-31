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13:00, 31 октября 2023 года Лучшим бомбардиром первенства СФФ "Центр" стал нападающий ФК "Орел" Евгений Рагулькин забил 26 голов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Его ближайшие конкуренты отличились по 23 раза. В числе лучших голеадоров турнира также капитан "орлов" Артем Лукша - на его счету 16 забитых мячей. Это шестой показатель в лиге.



Напомним, что орловские футболисты завоевали бронзовые медали первенства Союза федераций футбола "Центр". Кроме того, ФК "Орел" стал обладателем Кубка СФФ "Центр", благодаря чему в следующем году будет выступать в профессиональной лиге.





Вести-Орёл



