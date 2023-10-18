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21:19, 18 октября 2023 года

Андрей Клычков наградил орловских футболистов

Спортсмены выиграли кубок СФФ "Центр".

Фото: "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды победителям и призерам кубка СФФ "Центр" на центральном стадионе имени Ленина. ФК "Орел" 18 октября одержал победу со счетом 4:1, все мячи нашей команды на счету Евгения Рагулькина.

Сегодня вся Орловская область переживала на наших ребят. Спасибо вам всем за поддержку! Большое спасибо нашим ребятам! Вы за год сотворили чудо в нашем футбольном мире. Вся Орловская область в вас верит и видит как вы горите игрой. И конечно хочу поблагодарить наших соперников, команду, которая играла очень достойно, - отметил губернатор Андрей Клычков.

Орловцы, одержав победу, получили право выступать в профессиональной лиге. За матчем с трибун наблюдали почти 10 тысяч человек.


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Сергей Силаев
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