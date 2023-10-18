Почти 10 тысяч человек пришли на финал кубка СФФ "Центр"
ФК "Орел" одержал уверенную победу.
Фото: скриншот трансляции
На центральном стадионе имени Ленина 18 октября футбольный клуб "Орел" обыграл лискинский "Локомотив" в финале кубка СФФ "Центр", обеспечив себе выход в профессиональную лигу.
По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, полиция насчитала более 9750 болельщиков, которые пришли на стадион поддержать команду. Орловские футболисты уверенно победили, итоговый счет матча 4:1. Покер оформил нападающий Евгений Рагулькин.