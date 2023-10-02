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13:00, 2 октября 2023 года

В Орловской области отдохнули более 470 детей из новых регионов

Также 180 детей из семей участников СВО получили бесплатные путевки.


В спортивно-оздоровительном лагере «Мечта» с 25 июля по 14 августа отдыхали 54 ребенка из Троицкого района ЛНР. С 9 по 29 августа на базе отдыха «Лесная поляна» с пользой проводили время  90 детей из ЛНР. 

С 9 по 29 сентября 196 детей из ДНР также отдыхали в «Лесной поляне». До 11 октября здесь набираются сил еще 133 человека из ЛНР, об этом на заседании Правительства региона сообщил руководитель Департамента образования Орловской области  Алексей Карлов.



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Александра Бахтина
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