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13:00, 2 октября 2023 года В Орловской области отдохнули более 470 детей из новых регионов Также 180 детей из семей участников СВО получили бесплатные путевки.









С 9 по 29 сентября 196 детей из ДНР также отдыхали в «Лесной поляне». До 11 октября здесь набираются сил еще 133 человека из ЛНР, об этом на заседании Правительства региона сообщил руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.







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В Орловской области для ребят из ЛНР организовали творческую и спортивную программу отдыха





В спортивно-оздоровительном лагере «Мечта» с 25 июля по 14 августа отдыхали 54 ребенка из Троицкого района ЛНР. С 9 по 29 августа на базе отдыха «Лесная поляна» с пользой проводили время 90 детей из ЛНР.С 9 по 29 сентября 196 детей из ДНР также отдыхали в «Лесной поляне». До 11 октября здесь набираются сил еще 133 человека из ЛНР, об этом на заседании Правительства региона сообщил





Александра Бахтина



